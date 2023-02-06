مراسل قناة القاهرة الإخبارية: بعض مطارات تركيا ما زالت مغلقة بسبب الزلزال

قال عمر أحمد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من تركيا، إن مطار أضنة بجنوب تركيا مغلق أمام الرحلات الجوية حتى إشعار آخر، بعد زلزال قوي ضرب المنطقة، صباح اليوم الاثنين، وأسقط المئات من القتلى وآلاف المصابين، كما توقفت الرحلات الجوية في مطاري هاطاي وغازي عنتاب.

توقفت الرحلات الجوية في مطاري هاطاي وغازي عنتاب

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى تفريغ مطاري كهرمان مرعش وغازي عنتاب، لتلقي المساعدات، فضلًا عن أن وزارة الدفاع التركية، أكدت أن قواتها المسلحة أقامت ممرًا جويًا لتمكين فرق البحث والإنقاذ من الوصول إلى المناطق المتضررة، جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد.

زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال: «قمنا بتعبئة طائراتنا لإرسال فرق طبية وفرق للبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مركباتهم لمنطقة الزلزال»، وذلك بعد أن ضرب زلزال وسط تركيا وشمال غرب سوريا، فجر اليوم الاثنين، وبلغت قوته 7.8 درجة، وتسبب حتى الآن في مقتل المئات وإصابة الآلاف مع انهيار بنايات بأنحاء المنطقة.