محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بتشديد الحملات الرقابية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص إحكام الرقابة على الأسواق ومنع استغلال المواطنين والإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية

وفقًا لبيان محافظة الإسكندرية، شدد محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء للتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين لضبط الأسواق، وبحث شكاوى المواطنين؛ للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.

إحكام السيطرة على الأسواق ومنع استغلال المواطنين

وأكد المحافظ أنّه يتابع بكل دقة شكاوي أهالي محافظة الإسكندرية، سواء التي يتم رصدها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أوعبر الصفحة الرسمية للمحافظة أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل على حلها أول بأول؛ وخاصة التي تتعلق باستغلال البعض للأزمة والمبالغة في أسعار السلع وخاصة الأساسية منها.