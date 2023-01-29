تتجه الأعين إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول 2023، والمتوقع إعلانها خلال نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل، بمجرد انتهاء عمليات التصحيح، الأمر الذي يجعل الجميع منشغل بالنتيجة وطريقة الوصول إليها.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس الترم الأول 2023 كي يكون الجميع مستعد للتعرف عليها فور إعلانها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ولمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس، يتبع أي طالب أو ولي أمر عدة خطوات، كالتالي:

- الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من هنا .

- يتم الضغط على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول، وهو الخاص بالطلاب والذي يتم تفعيله على الموقع فور إعلان النتيجة.

- وضع رقم جلوس ثم التأكيد لتظهر النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

وبحسب ما أكدته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية في بيانها الرسمي، فإن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس سيتم فور انتهاء عمليات التصحيح التي بدأت أمس السبت، حيث يجرى حاليا أعمال التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 تجري على قدم وساق بمقار لجان النظام والمراقبة بالإدارات التعليمية التسع، مؤكدين أن التصحيح يخذ وقته بالكامل من أجل مصلحة الطلاب.