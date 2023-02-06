ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 1541 قتيلا و9733 مصابا

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، ارتفاع عداد ضحايا زلزال تركيا إلى 1541 قتيلا و9733 شخصا مصابا، والذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم، ووصلت قوته إلى 7.8 درجة علي مقياس ريختر.

تدمير 2818 مبني سكنيا

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد ضحايا زلزال تركيا هو أكبر كارثة تعيشها تركيا منذ زلزال أرزينجان عام 1939، حيث دمر الزلزال آلاف من المنازل والمباني السكنية.

وقامت الحكومة التركية، بإرسال فرق إنقاذ إلى المناطق المتضررة، التي تمتد علي الأقل 500 كيلومتر من مركز الزلزال، بالإضافة أنه تم إرسال طائرات عسكرية وشحن تحمل الإمدادات لإمساعده أعداد ضحايا زلزال تركيا.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا يجبر تحرك فرق الإنقاذ بأسرع وقت

وأشار أردوغان، إلى أنه تم نشر 9 آلاف عنصر من فرق الإنقاذ، مع تحرك الدولة بكافة مؤسساتها فور لمساعدة ضحايا الزلزال، بالإضافة أنه كلف 10 ولايات للعمل علي مساعدة المناطق المتضررة.

وذكرت تقارير، أن الآلاف من سكان المدن الواقعة في وسط وجنوب تركيا هربوا إلى الشوارع وقت حدوث الزلزال، ومن ناحية آخر، شعر بالزلزال بعض من المناطق في لبنان ومصر والأردن والعراق ومصر، ودول عربية أخرى.

سويلو: تركيا مستعدة لقبول المساعدة الدولية نتيجة ارتفاع ضحايا زلزال تركيا

وعلى جانب آخر، قال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، إن بلاده مستعدة لقبول المساعدة الدولية بسبب ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا.

من جانبه، أعطي رئيس قسم الطوارئ ألكسندر كورينكوف، لوزارة حالات الطوارئ الروسية بوضع 100 متخصص من الوحدة الجوية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية، ومركز إجراء عمليات الإنقاذ.

وأكدت الوزارة في بيان، أن وزارة حالات الطوارئ الروسية، مستعدة دائماً لمساعدة دولة صديقة مثل تركيا، حيث أن مواطنوها في وضع صعب.