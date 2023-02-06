عاجل.. زلزال جديد أكثر عنفاً يضرب وسط تركيا والآلاف يهربون للشوارع

أكّدت مصادر رسمية وتقارير إعلامية أن هزة أرضية شديدة ضرب مناطق في وسط تركيا، ظهر اليوم، وشعر بها السكان في كل من دمشق وبغداد وبيروت، ووصفت المصادر الهزة الأرضية الجديدة بأنها «أكثر عنفاً» من الزلزال الذي ضرب منطقة «كهرمان مرعش»، جنوب تركيا، فجر اليوم.

وأكدت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، في بيان أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية، قبل قليل، أن ثمة نشاط زلزالي خطير في منطقة «كهرمان مرعش»، وأضافت أن الهزات الارتدادية مستمرة في المنطقة، وتتراوح شدتها بين 6.5 و6.7 درجات على مقياس ريختر.

زلزال جديد بقوة 7.6 درجة في وسط تركيا

وأعلنت إدارة الكوارث التركية أن الزلزال الجديد يقع مركزه في قضاء «ألبيستان»، ضمن ولاية «كهرمان مرعش»، وبلغت قوته 7.6 درجات، وقع في الساعة 13:24 ظهر اليوم، بالتوقيت المحلي، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن الهزة الأرضية الجديدة بلغت شدتها 7.8 درجات.

سكان المدن التركية يهربون للشوارع

وتحدثت تقارير عن أن الآلاف من سكان المدن الواقعة في وسط وجنوب تركيا، هربوا إلى الشوارع، وأشارت إلى أن مركز الزلزال الجديد كان على عمق أقل من زلزال الفجر، على بعد حوالي 4 كيلومترات جنوب شرق بلدة «إيكنوزو»، الأمر الذي يجعلها أكثر شدة من الزلزال السابق.

كما أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن هزة أرضية وقعت في دمشق واللاذقية وعدد من المحافظات، ظهر الاثنين، دون أن ترد أي معلومات على الفور عن حجم الخسائر الناجمة عنها.

وضرب زلزال مدمر مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، في وقت سابق من صباح اليوم، بلغت شدته 7.4 درجات، أعقبه سلسلة من الهزات الارتدادية، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 1000 شخص، وآلاف المصابين، كما خلف دماراً واسعاً في تركيا وسوريا.