الكاتب الصحفي محمود بسيوني عن كتابه «شفرة المرشد»: التنظيمات التابعة للإخوان تستهدف عقول البشر

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا»، ونائب رئيس قناة «dmc»، إنه تحمس للكتابة عن التنظيمات التي تستهدف عقول البشر، لأنها تابعة للإخوان بشكل مباشر وتوجد عدد من المفارقات فيها، مشيرًا إلى أنه تم الحديث عن هذه الجماعات بأنها ليست مجرد تنظيمات تتحدث عن الدين كما يتصور البعض، وإنما شبكة إرهاب واسعة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 لمناقشة كتاب «شفرة المرشد» للكاتب الصحفي محمود بسيوني، وأدارها الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، بحضور ماهر فرغلي، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، والدكتور نور الشيخ، خبير البحوث والدراسات الأمنية، وأحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن».

وأشار «بسيوني» إلى أن السيطرة على دولة ما يأتي من خلال الاتجار بالدين، وفي كتاب «شفرة المرشد» تم الكشف عن بعض التكتيكات الإرهابية، مؤكدا أنه حرص على رصد وقائع عن التنظيم في كتابه ليستطيع القارئ تكوين صورة كاملة عن تلك الجماعات، بعد أن يتأكد من صدق المعلومات.