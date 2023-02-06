الكاتب الصحفي محمود فرغلي يشيد بكتاب «شفرة المرشد»: كشف مخططات الإخوان

قال ماهر فرغلي، الكاتب الصحفي والباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن كتاب «شفرة المرشد» للكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا»، ونائب رئيس قناة «dmc»، مهم جدا، ويتعرف من خلاله القارئ على خطة الإخوان القديمة التي تسير على أربعة جوانب؛ أولا المحور الاقتصادي من خلال التمويل كجانب منعزل وسري، وثانيا الجانب السياسي والتعامل مع الأحزاب، وثالثا الجانب الدعوي عن طريق شبكة المساجد، والجانب الرابع وهو العسكري.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب «شفرة المرشد» التي نظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، اليوم، وأدارها الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، بحضور ماهر فرغلي، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، والدكتور نور الشيخ، خبير البحوث والدراسات الأمنية، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن».

الحذر من التنظيمات

وأكد الدكتور نور الشيخ خبير الدراسات والبحوث الأمنية، أن الصحفي محمود بسيوني، تمتع بدقة كتابة الأحداث والتفاصيل في كتاب شفرة المرشد؛ ليأخذ الجميع الحذر من التنظيمات، والاستعمار الفكري الذي يتبعوه عن طريق إيمانهم بشخص معين وبأفكاره.