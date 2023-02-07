الحزن يخيم على عائشة بن أحمد في عيد ميلادها بسبب رحيل والدها

تحتفل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد بعيد ميلادها، اليوم الثلاثاء، لكنه يأتي مختلفا هذا العام؛ إذ أنها ما زالت في فترة حداد على والدها، الذي رحل عن عالمنا يوم 29 يناير المنصرم.

عائشة بن أحمد في رمضان 2023

وتشارك الفنانة عائشة بن أحمد، في مسلسل «مذكرات زوج»، المقرر خوضة السباق الرمضاني المقبل 2023، مع الفنان طارق لطفي وخالد الصاوي، والذي انطلق تصويره منذ يومين بدون الأخيرة، بسبب حدادها على وفاة والدها، حسبما ذكر بيان صحفي أطلقه صناع العمل.

ومسلسل «مذكرات زوج» مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت.

ويضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم: خالد الصاوي، طارق لطفي، نور خالد النبوي، نادية رشاد، سما إبراهيم، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، من إخراج تامر نادي.

مسلسل ملف سري في رمضان 2022

وشاركت عائشة بن احمد في رمضان الماضي بمسلسل ملف سري، الذي ضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم: هاني سلامة، وماجد المصري، وإدوارد، ونضال الشافعي، وعائشة بن أحمد، ومادلين طبر، وكارولين عزمي وشيرين، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة فنون مصر لـ ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.