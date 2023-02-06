مناقشة «شفرة المرشد» للكاتب الصحفي محمود بسيوني بمعرض الكتاب.. والمشاركون: فريد من نوعه ويكشف أبعاد الوعي المصري

أقيمت اليوم، ندوة لمناقشة كتاب «شفرة المرشد» للكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا»، ونائب رئيس قناة «dmc»، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وأدرارها الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، بحضور ماهر فرغلي، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، والدكتور نور الشيخ خبير الدراسات والبحوث الأمنية، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن».

الكاتب الصحفي محمود بسيوني يتحدث عن كتابه «شفرة المرشد»

وأكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، أنه تحمس للكتابة عن التنظيمات التي تستهدف عقول البشر لأنها تابعة للإخوان بشكل مباشر، فهي ليست مجرد تنظيمات تتحدث عن الدين كما يتصور البعض، وإنما شبكة إرهاب واسعة، مضيفًا أنه تم الكشف عن بعض التكتيكات الإرهابية في الكتاب ليستطيع القارئ تكوين صورة كاملة عن تلك الجماعات بعد أن يتأكد من صدق المعلومات.

الكتاب يكشف ملامح وأبعاد الوعي المصري

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن الكاتب الصحفي محمود بسيوني متخصص في الكتب عميقة التصوير في الفكر والوعي مثل كتاب «المصيدة» العام الماضي، و«شفرة المرشد» العام الحالي، ويعكسان كيف تمكنت هذه المنظمات من العمل واختراق الوعي في لحظات مهمة من التاريخ المصري؟ ويكشف أبعاد وملامح الوعي المصري، ويرتبط الكتابان ببعضهما لأنهما يقدمان خلاصة جهد وبحث علمي لإبراز المعلومات القيمة للوقوف على عوامل ثبات الدولة والأهداف الوطنية، ما يدلل على شخصية «بسيوني» المكافحة.

ماهر فرغلي يشيد بكتاب «شفرة المرشد»

وأوضح ماهر فرغلي، خبير دراسات التنظيمات الإرهابية، أن كتاب «شفرة المرشد» يتعرف من خلاله القارئ على خطة الإخوان القديمة التي تسير على أربعة جوانب؛ أولا المحور الاقتصادي من خلال التمويل كجانب منعزل وسري، وثانيا الجانب السياسي والتعامل مع الأحزاب، وثالثا الجانب الدعوي عن طريق شبكة المساجد، والجانب الرابع وهو العسكري.

وأشار الدكتور نور الشيخ خبير الدراسات والبحوث الأمنية، إلى أن الكاتب الصحفي محمود بسيوني، تمتع بدقة كتابة الأحداث والتفاصيل في كتاب شفرة المرشد؛ ليأخذ الجميع الحذر من التنظيمات، والاستعمار الفكري الذي يتبعوه عن طريق إيمانهم بشخص معين وبأفكاره.

أحمد الخطيب: كتاب شفرة المرشد فريد من نوعه

وأشاد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بكتاب «شفرة المرشد»، قائلا إنه فريد من نوعه، ويرصد قدرة الإخوان بعد عام 2001، عندما بدأ المجتمع الأوربي والأمريكي النظر للشرق الأوسط بنظرة مختلفة، وعمل منظمات حقوقية تحمل اسم مصري، وخطورة الكتاب تكمن في رصد ظاهرة توغل تلك التنظيمات الإرهابية.

وأضاف «الخطيب»، أن الإخوان بدأوا السيطرة على عقول البشر من خلال المساجد، إذ يذهب الإخواني إلى المسجد وأثناء خطابه للمصلين، يقول لهم ما يريد أن يزرعه في عقولهم، قبل أن يتطور خط المساجد إلى البنية القومية والإعلام لتدمير الدول، وذلك بالحديث في جميع المجالات وهي خطوتهم الأولى، بينما الخطوة الثانية هي التي تحدث عنها الكاتب الصحفي محمود بسيوني في كتابه «شفرة المرشد»، والمتمثلة في طريقة عمل تلك التنظيمات بمؤسسات حقوق الإنسان.