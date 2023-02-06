مدير تحرير الأخبار لـ أحمد الطاهري: مصر والسعودية تتشاركان في علاقة روحية منذ أكثر من 1400 سنة

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن العلاقات بين مصر والسعودية مرتبطة ببعد روحي يمتد لأكثر من 1400 سنة، وقبل ظهور الإسلام كانت هناك علاقات بين شبة الجزيرة العربية ومصر، لافتا إلى أن العلاقات الشعبية رافد مهم والبعد الروحي في العلاقة له أهمية كبيرة خاصة وأن البلدين يتشاركان رؤية واضحة حول هذا البعد، وهي الإسلام المستنير الحضاري البعيد عن تيارات التطرف واستغلال الدين والإساءة له.

التصدى لمحاولات الاعتداء على المقدسات الإسلامية

وأوضح «السعيد» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن البعد الإسلامي في السياسية الخارجية للبلدين واضحا على مدار التاريخ الطويل وومثلا في التصدى لمحاولات الاعتداء على المقدسات الإسلامية في محاولات إحياء البعد الثقافي الحضاري، لافتا إلى أن هناك دورا كبيرا قامت به مصر والسعودية في التصدى لما عرف بمبادرات الإصلاح الغربية، وفي 2004 كانت السماء تمطر مبادرات غربية.

مصر لديها ثراء في الإسلام

وأشار مدير تحرير الأخبار إلى أن مصر والسعودية، الركنان الأساسيان اللذان يعتمد عليهما مشروع عربي حقيقي؛ فمصر لديها ثراء في الإسلام وبناء الثقافة الإسلامية والدور الكبير للأزهر الشريف، وكذلك السعودية فهي مهبط الوحي ومهد الإسلام، وتتكامل البلدان في بناء رؤية واحدة للتصدى للمبادرات المخربة التي تريد تغيير فكرة الهوية.