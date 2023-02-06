محلل سياسي سعودي لـ«كلام في السياسة»: مصر والمملكة لهما آراء واضحة تجاه القضايا العربية

قال الدكتور على العنزي، المحلل السياسي وأستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود، إن المملكة العربية السعودية ومصر هما جناحا المنطقة العربية، ودون التنسيق والانسجام السعودي المصري لن تكون المنطقة العربية على ما يرام، لافتا إلى أن البلدين لهما آراء واضحة تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكل القضايا التي شهدها الوطن العربي منذ بدأت العلاقات بين البلدين الشقيقين.

مواقف تاريخية

وأوضح «العنزي» في مداخلة عبر الـ«فيديو كونفرانس» لبرنامج «كلام في السياسة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المملكة العربية السعودية لها مواقف تاريخية مع مصر، حيث وقفت المملكة بجانب مصر خلال الحرب، وتطوع قادة المملكة للقتال بجانب الأشقاء المصريين، والمطارات السعودية استقبلت الطائرات المصرية في 1956 وحرب 1967، واتفق البلدان وقفزا فوق الخلافات وأصبح همهما عودة العلاقات العربية.

حرب 1973

وأشار المحلل السياسي وأستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود إلى أن المملكة العربية السعودية وقفت بجانب مصر في حرب 1973 بتقديم الدعم العسكري والمواقف الاقتصادية والسياسية، ووصلت الأزمة بين السعودية وأمريكا إلى أقصى مراحلها بسبب دعم السعودية لمصر.