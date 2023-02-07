أماكن بيع السلع الغذائية واللحوم التابعة لوزارة الزراعة في المنوفية

قال المهندس محمد بركات التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إنه جرى افتتاح العديد من منافذ بيع السلع التابعة للوزارة، ويبلغ عددها 13، وذلك من أجل استقرار الأسعار في السوق، وتقديم سلع ومنتجات أرخص من نظيرتها بالسوق للمواطنين.

وأشار «التركاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن منافذ محافظة المنوفية بأكملها تابعة لاتحاد المجالس الزراعية، وأن مديرية الزراعة بالمحافظة تسعى جاهدة وبكافة الطرق لتقديم الدعم للمواطنين وأهالي المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

منافذ وزارة الزراعة في مراكز محافظة المنوفية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن مدينة أشمون بها 4 منافذ بيع سلع تابعة لوزارة الزراعة، وتشمل تلك المنافذ، منفذ «بيع اللحوم الطازجة، وسلع غذائية، ودواجن، وخضروات وفواكه، سلع غذائية ولحوم طازجة داخل مدينة منوف بالمحافظة».

ولفت المهندس محمد بركات التركاوي، إلى أن مدينة شبين الكوم تحتوي على أربعة منافذ بيع سلع تابعة لوزارة الزراعة، كالتالي: منفذ «دواجن، وفواكه وخضروات، ولحوم مجمدة وسلع غذائية، ولحوم طازجة، بيع السلع داخل مدينة الشهداء».

خصم 20% على السلع الغذائية والمنتجات

وأوضح «التركاوي» أن مدينة بركة السبع تحتوي على منفذين لبيع السلع، أحدها لبيع السلع الغذائية، والآخر لحوم حية، كما تحتوي مدينة قويسنا على منفذ لبيع السلع الغذائية ولحوم مجمدة، مؤكدًا أن السلع منخفضة عن السوق بنسبة 20%.