رياح شديدة وأمطار متوسطة في المنوفية.. «مياه الشرب» تعلن الطوارئ

تشهد محافظة المنوفية، تقلبات في الطقس حيث سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أغلب مراكز المحافظة، وحالة من الطقس الغائم، إضافة إلى وجود نشاط للرياح الشديدة، وطقس بارد في المحافظة.

حالة الطقس اليوم بمحافظة المنوفية

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس اليوم في محافظة المنوفية، إذ يسود طقس بارد في الصباح، شديد البرودة ليلًا، بارد في أوقات النهار على بعض مراكز المحافظة.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة المنوفية، برئاسة المهندس محمد نجيب رفع حالة الطوارئ في كل الإدارات؛ لمواجهة موجة الطقس السيئ وشفط تجمعات الأمطار أولا بأول.

درجة الحرارة اليوم بمحافظة المنوفية

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم غي طقس اليوم بمحافظة المنوفية، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم في مدينة شبين الكوم 17، كما سجلت درجة الحرارة الصغرى اليوم في مدينة شبين الكوم 10.

حركة الرياح اليوم بمحافظة المنوفية

وتنبأت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بحركة الرياح، اليوم، بمحافظة المنوفية حيث من المتوقع أن تنشط الرياح في بعض الأحيان وتكون مصاحبة لبعض الأتربة والرمال على بعض المناطق من مراكز محافظة المنوفية، مشيرة إلى أن حركة الرياح قد تزيد من الإحساس بالبرودة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن احتمالية سقوط أمطارضمن موجة طقس اليوم بمحافظة المنوفية حيث احتمالية سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60%، بالإضافة إلى وجود طقس غائم.

تحذير هيئة الأرصاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، وتوخي الحذر عند المشي أو الخروج عند سقوط الأمطار.