منسق برنامج «أنا متطوع»: 7500 شاب وفتاة تقدموا لتنظيم فعاليات معرض الكتاب

مجموعة من الشباب والشابات يرتدون سترات فسفورية في جميع الفعاليات الثقافية يستقبلون الزوار ويجيبون على استفساراتهم، إنهم شباب برنامج «أنا متطوع».

مصطفى عز العرب منسق البرنامج بوزارة الشباب والرياضة، كشف في حواره لـ «الوطن» تفاصيل أعمال المتطوعين، وطرق الانضمام للبرنامج والهدف منه، لافتا إلى أن البرنامج استقبل طلبات من 7500 شاب وفتاة للتطوع وتنظيم معرض الكتاب، فإلى نص الحوار:

* برنامج «أنا متطوع» متى بدأ؟

البرنامج بدأ في 2018 وقتها كنت عضوا في اللجنة العليا لإدارة معرض الكتاب وعرضت فكرة تكليف فريق «أنا متطوع»، للمساعدة في تنظيم المعرض من خلال نقاط ثابتة ومتحركة بالإضافة للتوثيق الإعلامي لفعاليات المعرض عبر المجلة والموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي، وبدأ الفريق العمل في معرض الكتاب بمقره القديم في مدينة نصر وكان الانتقال للمقر الجديد في التجمع الخامس هو التحدي الأكبر لأن المكان كان جديدا على زوار المعرض، وتمكن الفريق من تقديم تجربة ناجحة.

- وما الهدف من البرنامج؟

البرنامج هدفه مساعده رواد معرض الكتاب بالإضافة إلى المساعدة في تنظيم فعاليات المعرض، كما يعد البرنامج مدرسة ميدانية هدفها تعليم الشباب المهارات الحياتية المتعلقة بالصناعة الثقافية والفعاليات المهمة والمؤثرة بشكل عام، وهدفه الأساسي خدمة الثقافة والفنون والمشاركة في تنظيم جميع الفعاليات الثقافية والتي يأتي في مقدمتها معرض الكتاب.

- ما هي الجدوى الاقتصادية للبرنامج وهل هناك نية لتطوير أعماله؟

بالفعل البرنامج له مردود اقتصادي كبير على ميزانية الدولة لأنه يهدف إلى تخفيض التكلفة الاقتصادية لأعمال التنظيم، من خلال توفير تكلفة الاستعانة بشركات أو منظمين محترفين مع إتاحة الفرصة والمساحة التدريبية للكوادر الشابة لاكتساب مزيدا من الخبرة في أعمال التنظيم، واجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وقررا أن يكون برنامج «أنا متطوع» برنامجا تنظيميا يتواجد في تنظيم جميع الفعاليات الثقافية والفنية والمهرجانات والمعارض على مستوى الجمهورية،

- كم عدد المشاركين ببرنامج «أنا متطوع»؟

فتحنا باب التقدم لبرنامج «أنا متطوع» هذا العام لمدة 5 أيام وتقدم للتطوع 7500 مشارك من القاهرة الكبرى، وتمت تصفيتهم من خلال مقابلات أون لاين وعقدت بعدها مقابلات شخصية لعدد 1200 متطوع وتم تقييمهم وفرزهم للوصول لأفضل 250 متطوعا للمشاركة في المعرض هذا العام، وبلغ إجمالي عدد المشاركين في فعاليات البرنامج منذ تأسيسه 1500 متطوع ومتطوعة، ونسبة البنات كانت هي الأعلى في المشاركة والحرص على تمثيل البرنامج بشكل متميز في جميع الفعاليات.

- هل تقتصر المشاركة في البرنامج على فئة أو مرحلة تعليمية بعينها؟

برنامج أنا متطوع يوفر الفرصة لجميع الشباب المصري من مختلف الفئات والمراحل العمرية، حيث يتضمن متطوعين من طلاب المدارس الحكومية والخاصة ومدارس المتوفقين والمعاهد والكليات على مستوى الجمهورية، والكليات الأدبية هي الأكثر مشاركة وخاصة التخصصات المهتمة بالعمل المجتمعي والميداني، ويهتم البرنامج أيضا بالعدالة في توزيع الفرص بين الشباب من مختلف المحافظات لتوفير أكبر فرص للمشاركة لجميع الشباب

- كيف يتم تدريب المتطوعين قبل بدء الفعاليات المكلفين بتنظيمها؟

المتطوعون يخضعون لبرنامج تأهيلي معد على أعلى مستوى لرفع قدراتهم التنظيمية قبل بدء أعمال التنظيم، وتم تنفيذه هذا العام مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين وتضمن عددا من المحاضرات التدريبية حول التنمية المستدامة، ودور التطوع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأخلاقيات العمل التطوعي والتعامل مع محاولات الإساءة أو التحرش أو التعدي خلال أعمال التطوع وكذلك التعامل مع وسائل الإعلام بالإضافة للتدريب الميداني بعد المحاضرات النظرية للتأكد من الوصول لأفضل مستوى من العائد التدريبي.