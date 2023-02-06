أسعار فوانيس رمضان 2023.. تبدأ من 50 جنيها في الأسواق

كشفت إحدى مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت، عن أبرز أسعار فوانيس رمضان 2023، بالنسبة للراغبين في الشراء قبل قدوم شهر رمضان الكريم ولمحبي التسوق «أون لاين» بدلا من الذهاب إلى الأسواق وتضييع الوقت والجهد.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أبرز أسعار فوانيس رمضان 2023 المختلفة وفق ما نشر أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت، وذلك لإهدائه إلى الأطفال والكبار والصغار أيضا ويكون هدايا بين المرتبطين كتعبير عن الحب والاهتمام بالمناسبات الدينية السعيدة.

أسعار فوانيس رمضان 2023

وجاءت أسعار فوانيس رمضان 2023، في مختلف المحلات كالتالي:

برطمان فوانيس رمضان الخشبية - عرض - 6 فوانيس رمضان خشبية الوان عشوائية حجم 10 سنتيمتر، بسعر يصل إلى 99 جنيها.

فانوس رمضان خشب جديد الوان مختلفة حجم 12 سنتيمترا مضيئة عند الحركة بسعر يصل إلى 149 جنيها.

فانوس رمضان بشمعه مزخرف شكل «ذهبي» بسعر يصل إلى 180 جنيها.

فانوس معدن اللون برنزي محبب طول 24 سنتمترا في 12 سنتمترا يوجد به مكان ومخرج لوضع شمعه بداخله من فنوني، بسعر يصل إلى 200 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان 2023.. الخشب والمعدن

فانوس خشبي تصميم ملون 32 في 15 سم - متعدد الألوان، بسعر يصل إلى 536 جنيها.

فانوس معدني - 70 سم - متعدد الألوان، بسعر يصل إلى 590 جنيها.

فانوس رمضان من المعدن مع لمبة - لون ذهبي بسعر يصل إلى 650 جنيها.

وفي الأسواق المختلفة تبدأ أسعار فوانيس رمضان 2023، من 10 جنيهات في سوق الجملة حتى 65 جنيها للفوانيس البلاستيك، بينما تصل أسعار فوانيس الصاج إلى 3000 جنيه، وتبدأ أسعار الفوانيس الخيامية من 50 جنيها.