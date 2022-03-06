أسعار فوانيس رمضان 2022.. بعضها يتخطى 1300 جنيه

انتشرت الخيام الرمضانية لبيع زينة شهر رمضان الكريم في عدد من المدن والمحافظات، بالتزامن مع قرب الشهر المبارك، وعليه زادت عمليات البحث عبر المحركة العالمي «جوجل» بشأن أسعار فوانيس رمضان 2022 في الأسواق المحلية، والتي يختلف سعرها حسب النوع والمواد المستخدمة والحجم فضلا عن وجود إضاءة وأصوات من عدمه.

أسعار فوانيس رمضان 2022

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية والأسواق الإلكترونية، ترصد في التقرير التالي أسعار فوانيس شهر رمضان 2022 كالتالي:

- يصل سعر فانوس رمضان أرابيسك من الخرز إلى 90 جنيهًا.

- يعرض فانوس رمضان من الخرز مدعم بإضاءه داخلية فقط بسعر 70 ويصل لـ100 جنيه.

- يتراوح سعر فانوس رمضان من الخرز مدعم بإضاءة داخلية وصوت بين 130 و150 جنيهًا.

- يعرض فانوس رمضان المشغول من الخرز كريستال ليتراوح بين 200 لـ250 جنيها.

- يتراوح سعر الفانوس الخيامية الكبير بين إلى 70 و80 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفانوس المعدن بين 400 إلى 600 جنيه.

- يتراوح سعر الفانوس المصنوع من الفورفوجيه بين 200 حتى 450 جنيها.

- يتراوح سعر الفانوس الخشب ذو الحجم الكبير بين 140 إلى 170 جنيهًا والصغير 90 لـ110 جنيهات.

- يتراوح سعر الفانوس الخرز الكبير العادي بين 180 لـ230 جنيها.

- يتراوح سعر الفانوس الصغير المصنوع من النحاس بين 50 وحتى 200 جنيه، أما الكبير منه فيصل لـ1350 جنيها.

- يتراوح سعر فانوس بلاستيك بين 30 إلى 100 جنيه.

أسعار زينة رمضان

أما عن أبرز أسعار الزينة الرمضانية لهذا العام، فوصل سعر عود النور لـ25 جنيها، فيما تراوح سعر مفرش الخيامية بين 90 لـ110 جنيهات، ووصل سعر الستارة الخيامية بين 34 إلى 75 جنيهًا.