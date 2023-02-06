تأجيل الدراسة في تركيا بسبب الزلزال.. 10 ولايات تضررت بشدة

أعلن مجلس التعليم العالي في تركيا اليوم، أنه تم تأجيل الدراسة في تركيا والتدريب لفصل الربيع في 10 ولايات تضررت بشدة من الزلازل.

تأجيل الدراسة في تركيا

جاء بيان تأجيل الدراسة في تركيا كتالي: «إنه من أجل توفير مرافق السكن الجامعي والحرم الجامعي بسبب ترك أعداد كبيرة من المواطنين جراء الزلزال، تم تأجيل فترة التعليم والتدريب لفصل الربيع في مؤسسات التعليم العالي في أنطاليا، وبينجول، وإيلازيج، وأرزينجان، وكارامان، وقيصري، وكونيا، وماردين، ومرسين، ونيجده، وسيفاس، وتونجلي».

وتحدث محافظ إسطنبول، علي يرلي كايا عن تأجيل الدراسة في تركيا وتعليقها في المؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي ليوم واحد.

وأكد كايا أنه اتخذ القرار لتنفيذ العمليات بشكل أكثر راحة وتسهيل وصول المواطنين إلى المقاطعات الأخرى التي لها أقارب في هذه المقاطعات، لافتاً إلى أن جميع الخدمات المتعلقة بالسكن والطعام المتوفرة في المدارس، سيتم تسليمها لمواطنينا في منازل مدرسينا دون انقطاع.

ارتفاع أعداد الضحايا في زلزال تركيا وسوريا

ويظهر أن زلزال تركيا وسوريا، هو الأكثر عنفا منذ عام 1999، حيث أودى بحياة 1348 قتيلا في سوريا و1762 قتيلا في تركيا حتى الآن، والمصابين إلى 12.068 بتركيا، كما تسبب في انهيار آلاف المباني والمنازل السكنية وشبكات الكهرباء والغاز ودفع السكان إلى الخروج من منازلهم من الخوف والزعر.

وأشارت تقارير إلى أن الآلاف من سكان المدن الواقعة في وسط وجنوب تركيا خرجوا من منازلهم من الخوف وقت حدوث الزلزال الذي شعر به بعض من المناطق في مصر ولبنان والأردن والعراق ودول عربية أخرى.

ضحايا زلزال تركيا

ومن ناحية أخرى، أرسلت الحكومة التركية فرق إنقاذ وطائرات خاصة تابعة للقوات المسلحة بالإمدادات والأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية اللازمة، مع تحرك الدولة بكافة مؤسساتها فور لمساعدة ضحايا الزلزال.