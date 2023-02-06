آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا المدمر.. ارتفاع عدد الضحايا

يشهد العالم يوما من أصعب الأيام نتيجة آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا المدمر التي أدت إلى مقتل نحو 1651 شخصا في تركيا وإصابة 9337 ومقتل 1060 شخصا في سوريا وإصابة 1353 شخص في اللاذقية وحلب وحماه وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا المدمر

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا المدمر سبب انهيار آلاف من المباني والمنازل السكنية، وتشريد آلاف المواطنين من مساكنهم وجعلهم في حالة من الخوف والذعر، حيث بلغت قوة الزلزال 7.8 على مقياس ريختر.

وقامت العديد من الدول الأوروبية والعربية بتعزية كل من الدولتين نتيجة آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا المدمر ومع تقديم المساعدات إليهم، وقام أعضاء من الأمم المتحدة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر.

مساعدة ضحايا الزلزال المدمر بسوريا وتركيا

وقامت تركيا بإرسال فرق الإنقاذ و14 طائرة خاصة تابعة للقوات المسلحة وعدد من المسيرات إلى المناطق المنكوبة تحمل الإمدادات لإمساعده ضحايا الزلزال، وقامت سوريا بإرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، وإرسال القوافل الطبية وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة.

سقوط محولات كهرباء في سوريا وتركيا

وذكر وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، أن شبكات الكهرباء والغاز تضررت في بعض المناطق بسبب الزلزال.

و تسبب الزلزال في سوريا بسقوط 6 محولات في محافظة اللاذقية، وحدوث أضرار في 6 محولات بمحافظة حلب، وفي محافظة حماة كانت حصيلة الأضرار الأولية سقوط 5 محولات، وحدوث أضرار في خطوط الكهرباء في المناطق الآخرى المتضررة.

وقف حركة الطيران

وقال وزير الزراعة التركي، إن هناك طائرات لم تستطع الهبوط في مطار أنطاكيا بسبب صعوبات واجهتها، وأعلن أيضا نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، وقف حركة الطيران وتعطيل الدراسة لمدة أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن حشد من أبناء العاصمة الروسية موسكو، يقفون أمام السفارة السورية حاملين الورود تضامنا مع منكوبي الزلزال الذي ضرب سورية فجر اليوم.