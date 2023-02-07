6 مرشحين من كفر الشيخ يتنافسون على رئاسة 4 جامعات حكومية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، أمس الاثنين، القوائم النهائية لأسماء المرشحين المتقدمين لرئاسة 8 جامعات حكومية، وذلك بعد انتهاء أعمال لجنة البت في الطعون، من بينهم 6 مرشحين من جامعة كفر الشيخ، يتنافسون علي رئاسة 4 جامعات، هي «دمنهور، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ».

المرشحين من جامعة كفر الشيخ لرئاسة جامعة دمنهور

وبحسب القوائم النهائية لأسماء المرشحين من جامعة كفر الشيخ، المتقدمين لرئاسة 4 جامعات، فإنهم كالتالي: الدكتور رمضان أحمد الدوماني، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، والدكتور أسامة محمد حسانين أبو سعدة، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والدكتور أيمن عبدالدايم أحمد محمد، أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة في الجامعة، يتنافسون على رئاسة جامعة دمنهور من بين 19 مرشحا.

المرشحون من كفر الشيخ لرئاسة جامعتي مطروح ودمياط

كما يتنافس على رئاسة جامعة مطروح، الدكتور السيد أحمد أحمد النشار، الأستاذ بقسم الاقتصاد المنزلي في كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، من بين 7 مرشحين، بينما تتنافس على رئاسة جامعة دمياط، الدكتورة شيرين حامد محمد أبو وردة، القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، من بين 14 مرشحا، وتعتبر القيادة النسائية الوحيدة المرشحة لهذا المنصب.

المرشح لرئاسة جامعة كفر الشيخ

كما ترشح علي رئاسة جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة الحالي، وكان المرشح الوحيد في القائمة المبدئية، إلى أن قرّر المجلس الأعلى للجامعات، ولجنة اختيار القيادات الجامعية، إعادة فتح باب الترشح لرئاسة جامعة كفر الشيخ، مرة أخرى، بناءً على التقرير المقدم من لجنة اختيار القيادات الجامعية، وموافقة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المجلس الأعلى للجامعات

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أغلق يوم الاثنين 28 يناير الماضي، باب التقدم بالطعون ضد المرشحين لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية، وجرى أمس الاثنين البت في الطعون، وإعلان القائمة النهائية بأسماء المتقدمين.