عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 2316 قتيلا و1440 بسوريا

أفادت قناة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 2316، فيما بلغ عدد ضحايا الزلزال في سوريا 1440 قتيلا.

من جانبها أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 2316 قتيلاً وإصابة نحو 13293 ألف شخص، ومن جانب آخر ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1440 قتيلا والمصابين إلى 3.531 ألف، بحسب ما نقتله قناة «العربية» في نبأ عاجل.

إنقاذ 6445 ألف شخص من تحت الأنقاض

وأضافت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنها استطاعت إنقاذ 6445 ألف شخص من تحت أنقاض المباني جراء الزلزال الذي بلغ قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر، وأحدث انهيار العديد من المباني والمنازل السكنية مع خروج أعدد كبيرة من المواطنين بسبب الخوف والزعر.

تأجيل الدراسة في تركيا

كما أعلن مجلس التعليم العالي في تركيا تأجيل الدراسة في 10 ولايات تضررت بشدة وفتح السكن الجامعي والمدن الجامعية لهم مع توفير جميع الاحتياجات من سكن وطعام المتوفرة في المدارس، وسيتم تسليمها لمواطنينا في منازل مدرسينا دون انقطاع.

زلزال تركيا وسوريا الأكثر عنفاً

ويظهر أن زلزال تركيا وسوريا، هو الأكثر عنفا منذ عام 1999، حيث شهد مواطنين تركيا وسوريا الكثير من الخوف والذعر والحزن من وفاة أفراد من عائلتهم أو أقاربهم أو أصدقائهم.