رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 2316 قتيلا و1440 بسوريا

كتب:

محمد أسامة رمضان وأحمد عادل موسى
11:49 م | الإثنين 06 فبراير 2023
جانب من آثار الزلزال

جانب من آثار الزلزال

أفادت قناة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 2316، فيما بلغ عدد ضحايا الزلزال في سوريا 1440 قتيلا.

من جانبها أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 2316 قتيلاً وإصابة نحو 13293 ألف شخص، ومن جانب آخر ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1440 قتيلا والمصابين إلى 3.531 ألف، بحسب ما نقتله قناة «العربية» في نبأ عاجل.

إنقاذ 6445 ألف شخص من تحت الأنقاض

وأضافت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنها استطاعت إنقاذ 6445 ألف شخص من تحت أنقاض المباني جراء الزلزال الذي بلغ قوته 7.8 درجة علي مقياس ريختر، وأحدث انهيار العديد من المباني والمنازل السكنية مع خروج أعدد كبيرة من المواطنين بسبب الخوف والزعر.

تأجيل الدراسة في تركيا 

كما أعلن مجلس التعليم العالي في تركيا تأجيل الدراسة في 10 ولايات تضررت بشدة وفتح السكن الجامعي والمدن الجامعية لهم مع توفير جميع الاحتياجات من سكن وطعام المتوفرة في المدارس، وسيتم تسليمها لمواطنينا في منازل مدرسينا دون انقطاع.

زلزال تركيا وسوريا الأكثر عنفاً

ويظهر أن زلزال تركيا وسوريا، هو الأكثر عنفا منذ عام 1999، حيث شهد مواطنين تركيا وسوريا الكثير من الخوف والذعر والحزن من وفاة أفراد من عائلتهم أو أقاربهم أو أصدقائهم.

اقرأ المزيد:

إنقاذ طفلة من تحت أنقاض زلزال تركيا.. خرجت تحبو باكية

أحمد موسى عن زلزال سوريا وتركيا: أكبر كارثة إنسانية منذ 85 عاما

أب ينعي طفلتيه وزوجته ضحايا زلزال سوريا بكلمات مؤثرة: «اللهم صبرك»

رئيس تحرير «إندبندنت» التركية لـ نشأت الديهي: زلزال اليوم كارثة إنسانية
بقلم محمد أسامة رمضان وأحمد عادل موسى