رئيس تحرير «إندبندنت» التركية لـ نشأت الديهي: زلزال اليوم كارثة إنسانية

عقب محمد زايد جول، رئيس تحرير إندبندنت التركية، على الزلزال الذي تعرضت له أنقرة مما أسفر عن وقوع آلاف الضحايا، قائلاً: «حجم الكارثة كبير للغاية، فرغم أن تركيا من الدول التي تشهد الكثير من الزلزال، ولديها الاستعداد الكبير لتلقي الصدمات فيما يخص الزلزال، تهدمت الكثير من المنازل، ووقع الكثير من الضحايا».

وتابع «جول»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن الكارثة اليوم فوق الوصف، مشيرًا إلى أن الزلزال أثر على 10 مدن وأكثر من ألفين مبنى، قائلا: «نحن أمام كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، هذه الكارثة تجاوزت كارثة 1999».

أنقرة كان لديها القدرة للتعامل مع الزلازل

وأضاف أن أنقرة كان لديها القدرة على التعامل مع الزلازل السابقة، لكن الواقع اليوم أليم، مشيرًا إلى أن الأهالي الآن هم من يتسلمون زمام المبادرة في الوصول إلى ذويهم، لأنه لا توجد فرق إنقاذ قادرة على الوصول إلى هذا الكم الكبير من الهدم الذي تسبب فيه هذه الزلزال.

الكثير من الدول العربية أرسلت مساعدات

ولفت إلى أن التعاطف الدولي، خاصة من الدول العربية في هذه الأزمة الإنسانية واضح وظاهر للعيان، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول العربية أرسلت مساعدات للدولة التركية، فعلى سبيل المثال، الامارات أرسلت مستشفى ميداني، وبعض الدول أرسلت مساعدات رمزية، وهذا يدل على تضامن واضح من كافة الدول العربية والغربية وحلف الناتو وروسيا.

وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث الآن عن أي بعد سياسي، فتركيا اليوم حكومة ومعارضة صوت واحدًا، وتحاول أن تضمد هذه الجراح، كما أن الدول تنظر إلى أنقرة الآن من حيث البعد الإنساني بعيدًا عن أي بعد سياسي، قائلا: «لا أعتقد البعد السياسي حاضرا الآن، لأن الفاجعة كبيرة»، موضحا أن الرقم الرسمي للوفيات يقترب من ألفين مواطن، وعدد المباني التي أصبحت ركامًا تزيد عن ألفين، وعدد المصابين يزيد عن 5 آلاف شخص.