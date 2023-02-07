الأمم المتحدة: مواجهة آثار زلزال سوريا تواجه صعوبات

قال مسؤول بمنظمة «الأمم المتحدة»، إن مواجهة آثار الزلزال في سوريا تواجه صعوبات، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة السورية، أن الحصيلة غير النهائية لضحايا الزلزال، ارتفعت إلى 711 قتيلا و1431 مصابا في 4 محافظات: «حلب-اللاذقية-حماة-طرطوس».

فرق الأمم المتحدة تقدم المساعدات نتيجة الزلزال المدمر

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال في وقت سابق، إن فرق المنظمة موجودة على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة نتيجة الزلزال المدمر، مؤكدا التزام المنظمة ووكالات الإغاثة التابعة لها بدعم الاستجابة الطارئة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كل من سوريا وتركيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».