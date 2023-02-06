سوريا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال «كهرمان»: 403 وفيات و1284 إصابة

أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، في وقت مبكر من صباح اليوم، إلى 403 وفيات، وفق تقديرات غير نهائية، تم الإعلان عنها قبل قليل، بالإضافة إلى 1284 حالة إصابة، في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

وقال الدكتور أحمد ضميرية، معاون وزير الصحة، إنه تم إرسال 4 شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية، إلى حلب واللاذقية وحماة، بالإضافة إلى إرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، إلى محافظات حلب واللاذقية، الأكثر تضرراً من زلزال «كهرمان مرعش».

وأضاف أنه تم أيضاً إرسال 28 سيارة إسعاف، و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، لدعم الفرق الطبية في حلب واللاذقية، للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين، في الوقت الذي مازالت فيه الهزات الارتدادية تضرب عدداً من المدن السورية.

تقييم الوضع لحظة بلحظة لتنسيق الاستجابة

وأشار «ضميرية»، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، إلى أن غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تعمل على تقييم الوضع لحظة بلحظة، ويجري تنسيق الاستجابة في مختلف المحافظات، موضحاً أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة في حالة استنفار بجميع المحافظات.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت، في وقت سابق ظهر اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال، الذي كان مركزه في مدينة «كهرمان مرعش»، جنوب تركيا، إلى 237 وفاة، و639 إصابة، مشيرةً إلى أن معظم الضحايا في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

استنفار عام في أقسام الإسعاف والطوارئ

وقال معاون وزير الصحة، في تصريحات سابقة، إنه تم رفع الجاهزية في أقسام الإسعاف والطوارئ في مختلف المستشفيات بكافة المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة، مؤكداً أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة، وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية، لتزويد الأماكن المتضررة بالاحتياجات اللازمة.