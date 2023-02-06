أحدث حصيلة لضحايا زلزال «كهرمان» في سوريا: 237 وفاة و639 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في سوريا، قبل قليل، حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، في وقت مبكر من صباح اليوم، وخلف مئات القتلى والجرحى، كما تسبب في حدوث أضرار واسعة، وشعر به سكان عدة دول في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الصحة السورية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن حصيلة ضحايا الزلزال، الذي كان مركزه في مدينة «كهرمان مرعش»، جنوب تركيا، ارتفعت إلى 237 وفاة، و639 إصابة، مشيرةً إلى أن معظم الضحايا في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

رفع الجاهزية في أقسام الإسعاف والطوارئ

وقال معاون وزير الصحة، الدكتور أحمد ضميرية، إنه تم رفع الجاهزية في أقسام الإسعاف والطوارئ في مختلف المستشفيات بكافة المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة، مؤكداً أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة، وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية، لتزويد الأماكن المتضررة بالاحتياجات اللازمة.

وأشار معاون وزير الصحة السوري إلى أنه تم إرسال فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس، مع 11 سيارة إسعاف، وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب، والبالغ عددها 15 سيارة، على أماكن متفرقة، لفرز الإصابات حسب الخطورة، كما تم توجيه المستشفيات الخاصة لفتح أبوابها أمام المصابين.

تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصادر طبية في ريف حماة تأكيدهم وفاة 3 أشخاص، بينهم طفلان وسيدة، وإصابة 21 آخرين، جراء الزلزال، في منطقة «الغاب»، وقال مدير مستشفى «السقيلبية»، الدكتور جورج الوكيل، إن معظم المصابين حالتهم مستقرة، بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما أشار المصدر نفسه إلى مصرع طفل وإصابة عدد من أفراد أسرته، نتيجة انهيار مبنى مؤلف من 3 طوابق، في ناحية «عين الكروم»، فيما أكد مصدر بالدفاع المدني في حلب، سقوط 3 أبنية مؤلفة من أربعة طوابق في حي «الكلاسة»، وتوقع وجود عدد غير معروف من المفقودين تحت الأنقاض.