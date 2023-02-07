«البيت الأبيض»: مستعدون لدعم تركيا في مواجهة آثار الزلزال المدمر

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، استعداد الولايات المتحدة لدعم «أنقرة» في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووجَّه بايدن، بتقديم المساعدات اللازمة لـ«أنقرة»، لتخطي تبعات زلزال تركيا المدمر، معربا فيت غريدة عبر «تويتر» عن حزنه الشديد للخسائر الكبيرة التي طالت أرواح آلاف السوريين والأتراك، والدمار الذي أصاب تركيا وسوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، اعلنت الحكومة التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2379 قتيلاً، وقال نائب الرئيس فؤاد أوقطاي في مؤتمر صحفي، إن عدد المصابين، بلغ 14483، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».