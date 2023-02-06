زلزال تركيا يتسبب في وفيات وإصابات بالجملة وتضرر قلعة تاريخية

استيقظ الجميع صباح اليوم على خبر مأساوي، وهو زلزال تركيا الذي قتل أكثر من 1651 شخصا مع إصابات بالمئات في البلاد، وامتد الزلزال إلى سوريا مخلفا 1060 قتيلا مع إصابات تجاوزت 888 شخصا.

ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا

ومن جهته، أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن عدد ضحايا زلزال تركيا ارتفع إلى 1651 قتيلا و9 آلاف و733 مصابا، بحسب وسائل إعلام تركية.

تعليق رئيس تركيا على الزلزال

فيما خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليوضح أن زلزال تركيا أكبر كارثة تعيشها بلاده منذ زلزال أرزينجان في 1939، ووصل زلزال تركيا إلى سوريا مدمرا بعض المستشفيات مع إعلان الصليب الأحمر الدولي أن سوريا غير قادرة على إنقاذ الضحايا مما دفع الدولة السورية إلى إصدار بيان تطالب فيه بمد يد العون لها من أجل المساعدات في ظل صعوبات غير مسبوقة تقابلها.

تأثر مكان تاريخي بزلزال تركيا

وتعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية لتدمير بعض أجزاءها على إثر زلزال تركيا وبنيت هذه القلعة منذ أكثر من 2200 عام، وتعرضت أيضا على إثر هذا الزلزال سوريا إلى تدمير جزئي شمل قلعة حلب التاريخية.

مشاهد إنسانية صعبة في زلزال تركيا

وتواجد عدة مشاهد إنسانية صعبة ومؤثر في زلزال تركيا منها انتظار أب ابنته 7 ساعات بعد أن كانت تحت الأنقاض وكانت فرحته لا توصف بعد أن خرجت حية من تحت الأرض، وكان من بين المشاهدات أيضا وجود سيدة تنظر من شباك سيارتها المكسور بكل حزن ومأساة بعد ارتفاع وفيات زلزل تركيا إلى 1500 شخص وسط توقعات بارتفاع الإصابات الفترة المقبلة.

مأساة جديدة في تركيا

وأحد أبرز المآسي في زلزال تركيا هو انهيار مبنى مكون من 6 طوابق في منطقة كهرمان معرش وطلب الأم عبر جروب الواتساب مدرسة أبناءها مساعدتهم للبعد عن الانهيار الذي حدث في منزلهم صباح اليوم الإثنين.