ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا المدمر إلى 2379 شخصا

قال ‏نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، إن 2379 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب و14483 آخرين نتيجة الزلزال المدمر الذي تعرضت له بلاده فجر أمس الاثنين، مضيفا في مؤتمر صحفي، أن السلطات تعمل على نشر مولدات كهرباء في المناطق المنكوبة من الزلزال.

وأشار أقطاي، إلى تنسيق عمليات توزيع الغذاء في هذه المناطق.

صعوبات في إيصال المساعدات

وفي وقت سابق، أشار المسؤول التركي، إلى صعوبات في إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.

أوضح أقطاي، أن لا مخاطر من انهيار السدود نتيجة الزلزال، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومساء أمس الاثنين، قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن هزة ارتدادية جديدة ضربت كهرمان مرعش التركية.