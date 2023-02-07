إنقاذ 7840 شخصا من تحت الأنقاض في زلزال تركيا المدمر

أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إنقاذ 7840 شخصا من تحت الأنقاض الناجمة عن الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد فجر أمس الاثنين، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال أوقطاي، في مؤتمر صحفي، إن عدد ضحايا زلزال تركيا المدمر، ارتفع إلى 2379 قتيلا، فيما أصيب أكثر من 14483 آخرين.

تفاصيل الزلزال

وفجر أمس الاثنين، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، من بينها مصر ولبنان والعراق.

وشهدت تركيا، هزة ارتدادية، بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت «غازي عنتاب»،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وأوضح مركز «المسح الجيولوجي» الأمريكي، فإن هزة ارتدادية بقوة 5.3 درجات ضربت على بعد 29 كيلومتراً جنوب غرب المدينة الواقعة جنوب البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر بها سكان عدد من محافظات سويا.