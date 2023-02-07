رئيس كوريا الجنوبية يوجه بإرسال فرق إنقاذ إلى تركيا بعد تضررها من الزلزال

وجَّه رئيس كوريا الجنوبية «يون سيوك-يول»، بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية إلى تركيا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، فجر أمس الاثنين.

وأوضح المكتب الرئاسي أن رئيس كوريا الجنوبية، «يون سيوك يول» أصدر تعليماته لمكتب الأمن القومي الرئاسي، ووزارة الخارجية، أمس الاثنين للحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لتقديم المساعدات الإنسانية لتركيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعهد في وقت سابق، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بتقديم «موسكو» المساعدة لـ«أنقرة» في أعقاب زلازل «كهرمان» المدمر، وقالت الرئاسة الروسية «الكرملين» في بيان، إن الأول أعاد تأكيد استعداده لتزويد الشركاء في «أنقرة» على الفور بالمساعدة اللازمة لمواجهة تداعيات الكارثة.

بدوره، أصدر أردوغان، تعليماته للإدارات المختصة في البلاد بقبول مساعدة رجال الإنقاذ الروس.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عرض على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقديم كل المساعدة الإضافية اللازمة في أعقاب زلزال «كهرمان» المدمر، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية.

الجزائر: إرسال فريق مؤلف من 89 عنصر حماية مدنية إلى تركيا

من جانبه، أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون،، بإرسال فريق مؤلف من 89 عنصر حماية مدنية «أطباء-فريق تقني» إلى تركيا، بعد الزلزال المدمر.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإرسال مساعدات عاجلة إلى تركيا جراء الزلزال المدمر، حيث ستتولى طائرات عسكرية نقل المساعدات، وفقا لما ذكرته الرئاسة في بيان.