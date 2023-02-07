الجمعية العامة للأمم المتحدة تلتزم دقيقة صمت بعد زلزال تركيا وسوريا

التزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دقيقة صمت بعد زلزال تركيا وسوريا، الذي أسفر عن مصرع 4361 شخصا في البلدين.

تعرض قلعة حلب التاريخية لأضرار طفيفة

وكانت المديرية العامة للآثار السورية، أعلنت في وقت سابق، تضرر عدة مواقع أثرية، على إثر الزلزال المدمر، مشيرة عبر «فيسبوك»، إلى تعرض قلعة حلب «تعود إلى القرن الثالث عشر» لأضرار طفيفة ومتوسطة سقطت فيها أجزاء من الطاحونة العثمانية،

وأضافت «مديرية الآثار»،أن تصدعا وسقوط أجزاء وقع في الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية، مشيرة إلى سقوط أجزاء كبيرة من قبة «منارة المسجد الأيوبي»، وتضرر مداخل القلعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.