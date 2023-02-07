ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 2921 متوفى و15834 جريحا

أعلنت السلطات في «أنقرة»، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمرإلى 2921 متوفى و15834 مصابا، وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «إيفاد»، إلى إنقاذ 7 آلاف و340 شخصا من تحت الأنقاض نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد ، فجر أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إنقاذ 7840 شخصا من تحت الأنقاض

ومساء أمس الاثنين، أشار نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، في مؤتمر صحفي، إلى إنقاذ 7840 شخصا من تحت الأنقاض الناجمة عن الزلزال المدمر.

أكثر الولايات التي تأثرت بشدة من الزلزال المدمر في تركيا

وكانت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية، قالت في وقت سابق، إن أكثر الولايات التي تأثرت بشدة من الزلزال المدمر: «قهرمان مرعش» و«هاطاي» و«عثمانية» و«غازي عنتاب» و«سانلي أورفة»، مشيرة إلى الإعلان عن الزلزال في المستوى الرابع فيما يتعلق بخطة استجابة الكوارث، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.