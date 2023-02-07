«الصحة العالمية» تدق ناقوس الخطر: زلزال تركيا قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف المعلن عنه

دقَّت منظمة الصحة العالمية، ناقوس الخطر، أمس الاثنين، في أعقاب الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا وسوريا، أسفر عن مصرع أكثر من 3800 شخص من الجانبين.

وأمس الاثنين، حذرت المنظمة من أن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا المجاورة قد يتسبب بسقوط 8 أضعاف عدد الضحايا الذين أعلن عنهم.

وفاة 2379 شخصا في تركيا و1440 في سوريا

وكانت السلطات التركية، أعلنت وفاة 2379 شخصا، فيما لقى 1440 مصرعهم في سوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي للمنظمة كاثرين سمولوود، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى احتمال مستمر لانهيارات إضافية، مضيفة أن الأرقام الأولية عن قتلى او مصابي الزلزال المدمر سترتفع بشكل كبير في الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال السفير السوري لدى منظمة «الأمم المتحدة»، إن في حال تقديم أي مساعدات لسوريا فإنها ستصل لكل السكان، مضيفا ردا على أسئلة الصحفيين بعد لقاء مع الأمين العام أنطونيو جوتيريش، قيام «دمشق» بتعبئة الجهود كافة لتحقيق الهدف.