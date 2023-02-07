هزة أرضية تضرب حلب واللاذقية.. وارتفاع صحايا زلزال سوريا إلى 1500 قتيل

قالت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، إنَّ هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان حلب واللاذقية.

ارتفاع إصابات زلزال سوريا إلى نحو 3600 مصاب

وكانت وسائل إعلام سورية، أشارت في وقت سابق، إلى ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا إلى أكثر من 1500 قتيل ونحو 3600 مصاب، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال «المركز الوطني للزلازل» السوري، إنَّ هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، وقعت عند الساعة 8:26 بالتوقيت المحلي «07:26 بتوقيت القاهرة» من صباح اليوم الثلاثاء، على بعد 18 كيلو متر جنوب تركيا.