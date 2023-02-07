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هزات ارتدادية في سوريا تسفر عن انهيار مبنى بمحافظة حلب

كتب:

حسن رمضان
07:47 ص | الثلاثاء 07 فبراير 2023
آثار زلزال سوريا-صورة أرشيفية

آثار زلزال سوريا-صورة أرشيفية

قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إلى انهيار مبنى فجر اليوم الثلاثاء، في  محافظة «حلب» شمال سوريا نتيجة هزات ارتدادية

عدد المباني المنهارة بشكل كلي في زلزال سوريا

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة «شرطة حلب»، إلى أن عدد المباني المنهارة بشكل كلي جراء زلزال سوريا، 52 مبنى، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال 230 شخصا، و602 مصابا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباس السوررية الرسمية «سانا».

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت في وقت لاحق، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1448 إصابة و764 حالة وفاة  في:حلب واللاذقية وحماه وريف إدلبو طرطوس.

 

 

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