إلى متى يستمر الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة؟.. «الأرصاد» تجيب

أجواء شتوية ممطرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة، شهدته المناطق كافة خلال الساعات القليلة الماضية، ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار نشاط الرياح على شمال البلاد ممايزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، تفاصيل حالة الطقس وإلى متى يستمر سقوط الأمطار، حيث يستمر اضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، ويتوقع وصول ارتفاع الموج اليوم من 5 لـ4 أمتار، وتكون درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية.

إلى متى يستمر سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة؟

توقّعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم تتراوح شدّتها بين متوسطة إلى غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 30% على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وبالنسبة لحالة الطقس غدا الأربعاء، فيُتوقع سقوط أمطار تتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنحسر فرص سقوط الأمطار على الأنحاء كافة الخميس المقبل، حيث تتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتعود فرص سقوط الأمطار مرة أخرى يوم الجمعة، لتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتستمر الأمطار يومي السبت والأحد وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.