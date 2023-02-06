تطهير ورفع كفاءة مخرات السيول لمواجهة تقلبات الطقس في المنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا تنفيذ الخطة الشاملة، لرفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أي أزمات طقسية أو سيول، مع المتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول الطبيعية والصناعية، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وضرورة تقوية الجسور الضعيفة.

التأكد من سلامة الجسور والطرق

وتابع تاج جلال رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، الحالة العامة بعدد من مخرات السيول الصناعية في قرية بنى حسن الشروق، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي أمطار أو سيول محتملة.

وأكد رئيس المركز على التطهير الدائم للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات والتأكد من سلامة الجسور والطرق علي المجاري المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة والتأكد على جاهزيتها بمواجهة الأزمات حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى تشكيل لجان تقوم بالمرور على كافة مخرات السيول والوقوف على الحالة الفنية لمخرات السيول وسدود الإعاقة.

فحص حالة المعديات النيلية

كما تفقد رئيس المركز مرسى بني حسن الشروق للوقوف على حالة المعديات الخاصة بالوحدة المحلية واللنشات الخاصة بالأهالي، والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة العامة، والتأكد من سلامة المعديات وتوافر وسائل الأمان بها والتعرف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب ومتابعة تواجد الموظفين المعينين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة.