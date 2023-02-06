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«الداخلية» توجه نصائح للسائقين لمواجهة الطقس السيئ.. «إنفوجراف»

كتب:

منتصر سليمان
05:29 م | الإثنين 06 فبراير 2023
مواجهة الطقس السيئ- تعبيرية

مواجهة الطقس السيئ- تعبيرية

أعدت وزارة الداخلية، إنفوجرافا، يتضمن عددًا من النصائح لتعامل قائدي المركبات، أثناء قيادتهم السيارات على الطرق خلال موجه الطقس السيئ.

إرشادات الداخلية لمواجهة الطقس السيئ

وتضمنت النصائح التي جاءت في إنفوجراف وزارة الداخلية، كالتالي: 

 - استعمال الأضواء غير المبهرة 

- استخدام أنوار الانتظار لتكون مرئيًا للغير

- السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية

- عدم التوقف في منطقة الشبورة 

- في حالة الأعطال الانتظار في أقصي اليمين ووضع المثلث التحذيري 

- لخدمة الإغاثة المرورية  01221110000

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بقلم منتصر سليمان