«الأرصاد الجوية»: استمرار تقلبات الطقس غدا.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

أكدت هيئة الأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، غدا بجميع أنحاء الجمهورية، حيث نشهد انخفاضا في درجات الحرارة، واستمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية، والقاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس غدا

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن طقس الغد بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد كما يتكون الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وأشارت إلى سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية وفق للأرصاد الجوية، جاءت كما يلي:

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 – 06

أبو سمبل 20 09