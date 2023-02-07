أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تتعرض المدينة لرياح شديدة البرودة بلغت سرعتها أكثر من 20 كيلو مترا في الساعة.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هيئة مواني البحر الأحمر أصدرت قرارا صباح اليوم الثلاثاء بغلق ميناء شرم الشيخ، بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

بيان الهيئة

ونشرت هيئة مواني البحر الأحمر بيانا، أكدت فيه إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 22 و25 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا.

إيقاف الأنشطة البحرية

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أنه جرى إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وطالب اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.