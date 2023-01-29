إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد إغلاق 12 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إعادة فتح ميناء نويبع البحري أمام حركة الملاحة البحرية بعد إغلاق دام لنحو 12 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المحافظ لـ«الوطن» إن هيئة موانئ البحر الأحمر أصدرت بيانا تذكر فيه أسباب إغلاق الميناء مرة أخرى أمام حركة الرحلات البحرية، خلال آخر 24 ساعة.

أضاف فودة أن ميناء نويبع البحري يربط بين مصر والأردن عن طريق ميناء العقبة، مشيراً إلى أنه جرى إغلاق الميناء احترازيا مرتين في أقل من 24 ساعة جراء الطقس السيئ.

قرار إعادة الفتح

أوضح محافظ جنوب سيناء أن قرار إعادة الفتح يرجع إلى أسباب أهمها هدوء الرياح وعودة حالة الطقس إلى طبيعتها لضمان أمن وسلامة دخول وخروج العبارات التي تربط بين نويبع والعقبة.

وشدد على أن هيئة موانئ البحر الأحمر هي الجهة المسؤولة عن قرار إعادة الفتح أو الغلق من أجل ضمان أمن وسلامة الركاب والبضائع والقطع البحرية التي تنتقل بين نويبع والعقبة، مشيراً إلى أن ميناء نويبع هو الشريان البحري الوحيد في سيناء الذي يربط مصر بالدول العربية، وجرى غلقه أمس في الواحدة ظهرا، وإعادة فتحه مرة أخري في الثانية صباح اليوم.

أسباب غلق ميناء نويبع

هيئة موانئ البحر الأحمر تصدر بيانات أثناء غلق أو إعادة فتح أي ميناء تذكر فيه أسباب الغلق وهي:

１- سرعة الرياح عن 25 عقدة في الساعة.

２- ارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار.

３- مدى الرؤية أقل من 8 كيلو.

４- اضطراب حالة البحر.

５- الضغط الجوي.

６- اتجاه الرياح.

علي الفور يتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.