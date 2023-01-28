إغلاق ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إغلاق ميناء نويبع البحري بسبب سوء الأحوال الجوية، موضحا أنه جرى إغلاق الميناء بناء على تعليمات هيئة مواني البحر الأحمر.

زيادة سرعة الرياح

وأشار المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيادة سرعة الرياح عن 25 عقدة في الساعة، واتجاهها شمالية وشمالية غربية، تسبب في إغلاق الميناء مرة أخرى حتى تحسن الأحوال الجوية.

وأوضح المحافظ أن الميناء أغلق مساء أمس لمدة 8 ساعات بسبب سوء الأحوال الجويه، وجرى فتحه صباح اليوم في الساعة 8 صباحا، ثم أغلق مرة أخرى بعد هبوب الرياح وارتفاع الأمواج، ما ترتب عليه إغلاق الميناء وعدم السماح للقطع البحرية بالتحرك بين ميناء نويبع البحري وميناء العقبة الأردني.

بيان هيئة المواني

ونشرت هيئة مواني البحر الأحمر بيانا جاء فيه «أنه تقرر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم السبت 28 يناير 2023، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث سجلت سرعة الرياح من 25 : 30 عقدة، واتجاه الرياح جنوبي، والضغط 109، وارتفاع الموج من 4 : 6 أمتار، ومدى الرؤية 8 كيلو مترات، وحالة البحر مضطربة جدا».

وأكد البيان أنه جرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

منع الأنشطة البحرية

وشدد اللواء بحري المهندس محمد الرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الميناء والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.