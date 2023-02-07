كوريا الجنوبية تعلن عن إرسال فريق إنقاذ مجهز للبحث عن مفقودي زلزال تركيا

قالت وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنّها ترسل فريق إنقاذ دولي إلى تركيا للمساعدة في عمليات البحث عن المفقودين بعد زلزال مدمر.

كوريا الجنوبية: سنرسل فريقا مجهز بأحداث المعدات

وأضافت الوكالة في بيان، أنّ فريق الإنقاذ الدولي سيقوم بأنشطة البحث والإنقاذ باستخدام أحداث المعدات، ومن المتوقع أن يغادر الفريق إلى تركيا بعد ظهر اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الكورية «يونهاب».

وأوضحت أنّ الحكومة الكورية الجنوبية، قررت إرسال فريق الإنقاذ لدعم أنشطة البحث عن المفقودين وإنقاذهم، بناء على طلب من الحكومة التركية.

روسيا ترسل فريق إنقاذ إلى تركيا

وكانت وزارة الطواري الروسية أعلنت، قبل قليل، وصول مجموعة فرق الإنقاذ التابعة للوزارة إلى تركيا، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال المدمر الذي وقع جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، «هبطت 3 طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في مطار أضنة التركي وعلى متنها أكثر من 100 فرد من رجال الإنقاذ والأطباء، وتسع وحدات من المعدات الخاصة إلى منطقة كارثة زلزال تركيا».

وأشارت إلى أنّ المجموعة تضم أيضا مستشفى ميدانيا مجهزا للطائرات، تابعا لوزارة حالات الطوارئ الروسية، لتقديم المساعدة للمنكوبين، كما تم تزويد عمال الإنقاذ الروس بمناظير داخلية ورادارات اختراق الأرض، وأجهزة تصوير حرارية وأجهزة بحث صوتي تتيح اكتشاف العالقين تحت الأنقاض على عمق يصل إلى 4.5 مترا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة مزودة بكاميرات لمراقبة الموقف من الجو.

يذكر أن زلزال ضرب جنوب شرق تركيا أمس بقوة 7.8 درجات، أسفر عن مقتل ما يقرب من 4 آلاف شخص وإصابة 18 ألفا على الأقل بجروح في تركيا وسوريا المجاورة لها.