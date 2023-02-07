وزير البيئة التركي: البلاد تعرضت لأكثر من 200 هزة ارتدادية بعد الزلزال

أعلن وزير البيئة التركي عن تعرض البلاد لأكثر من 200 هزة ارتدادية حتى الآن، كتوابع للزلزال الذي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس، لافتا إلى أن بعض الهزات الارتدادية وصلت قوتها إلى 6.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، قبل قليل.

وأوضح وزير البيئة التركي أن السلطات في تركيا تباشر عمليات الإنقاذ في 1500 نقطة مختلفة، وجاري إجراء حصر شامل للخسائر والأضرار التي شهدتها البلاد.