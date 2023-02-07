هزة أرضية وقعت في نفس يوم حدوث زلزال تركيا وسوريا.. «الفارق بينهما 7 سنوات»

الفارق بينهما 7 سنوات إلا أن الجامع بينهما هو اليوم الموافق 6 فبراير والحدث، وهما زلزال تايوان وزلزال تركيا وسوريا، الذي أدى لوقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، إضافة لسقوط عدد من البنايات.

زلزال تركيا 2023

وقع زلزال قوي في جنوب تركيا وشمال سوريا أدى لسقوط آلاف القتلى والمصابين، وتهدم وتصدع مئات المباني، وتشريد العشرات من المواطنين، كما شهر بالهزات الارتدادية العديد من الدول المحيطة مثل لبنان والعراق ومصر وقبرص.

وأعلنت السلطات في «أنقرة»، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمرإلى 2921 متوفى و15834 مصابا، وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «إيفاد»، إلى إنقاذ 7 آلاف و340 شخصا من تحت الأنقاض نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد ، فجر أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

كما أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا إلى 764 وفيات، وفق تقديرات غير نهائية، تم الإعلان عنها، بالإضافة إلى 1448 حالة إصابة، في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

زلزال تايوان 2016

وقع في 2016 زلزال كبير في تايوان بلغت شدته 6.4 درجة بمقياس ريختر، ضرب مساحة قدرها 28 كيلومتر مدينة بينجتونج سيتي ‏جنوب تايوان، مخلفا أضرار واسعة وما لا يقل عن 41 حالة وفاة.

وأفادت الهيئة الأميركية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، وهو ما من شأنه أن يضخم من آثاره. وذكرت صحيفة تشاينا بوست التايوانية على موقعها على الإنترنت، أن أكثر من مبنى تهدم في الزلزال.

وأدى الزلزال في بادئ الأمر إلى قطع الكهرباء عن 168 ألف منزل في تاينان، التي يقطنها نحو مليوني نسمة. وقالت شركة الكهرباء فيما بعد إنه تمت إعادة الكهرباء لكل المنازل باستثناء نحو 900 منزل.