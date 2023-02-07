50 هزة أرضية تضرب تركيا في 7 ساعات

ضربت 50 هزة أرضية عدة مناطق في تركيا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا لإحصائيات المركز «الأورو متوسطي لرصد الزلازل»، وقعت معظم الهزات الأرضية في مناطق وسط وشرق تركيا وعلى الحدود مع سوريا، مشيرة إلى وقع هزتين أرضيتين على الحدود مع سوريا.

معظم الهزات الأرضية تراوحت ما بين 3 درجات و5 درجات

وأضاف «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن معظم الهزات الأرضية تراوحت ما بين 3 درجات و 5 درجات على مقياس ريختر.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال «مركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل»، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب وسط تركيا، مشيرا إلى وقوع الهزة الارضية على عمق 2 كيلو متر فقط، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»الإخبارية.