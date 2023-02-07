وصول 3 طائرات روسية إلى تركيا للمساعدة في الإغاثة عقب الزلزال المدمر

هبطت 3 طائرات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في «مطار أضنة» التركي، تحمل مجموعة فرق إنقاذ للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزال المدمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أكثر من 100 فرد من رجال الإنقاذ والأطباء على متن الطائرات الروسية

وكان على متن الـ3 طائرات الروسية، أكثر من 100 فرد من رجال الإنقاذ والأطباء، و9 وحدات من المعدات الخاصة، مستشفى ميدانيا مجهزا للطائرات، إلى منطقة الزلزال المدمر جنوب تركيا.

زلازل تضرب تركيا وسوريا

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ضربت هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفجر أمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، أسفر عن مصرع 2921 شخصا، فيما أصيب 15834 آخرين.

وفي وقت سابق، أشار مسؤول، إلى توزيع 52 ألفا من المنكوبين جراء زلزال تركيا المدمر على مراكز إيواء.