سقوط عصابة سرقة أغطية البالوعات من الشوارع في بدر.. تعرف على العقوبة المتوقعة

«بنسرق أغطية البلاعات اللي في الشوارع، وبنختار المناطق الفاضية ومفيهاش سكان كتير»، بهذه الكلمات بدأ المتهمين بتكوين تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص متخصصين في سرقة أغطية البلوعات من الشوارع في بدر، اعترفاتهم أمام الجهات التحقيق، بعد القبض عليهم أجهزة الأمن.

سرقة أغطية البلوعات

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «الأول بنختار الأماكن الهادية، ونشوف الغطاء اللي سهل نشيله، وبيساعدني زميلي، وبنحاول نشيلها بسرعة ونهرب من المنطقة».

تحميل الأغطية على تروسيكل

وتابع المتهم أثناء جلسة التحقيق معه: «بعد ما بنفك غطاء البلاعة بنحمله على التروسيكل بتاع زميلي التاني، ونحط عليه غطاء عشان ميبقاش ظاهر من التروسيكل».

بيع أغطية البالوعات خردة

وكشف أحد المتهمين عن طريقة التخلص من أغطية البالوعات، موضحاً أنهم بعد سرقة أغطية البلوعات يتوجهوا بها إلى أحد تجار الخردة في بدر، ويبيعونها له «خردة»، وأنهم كرروا نفس الأسلوب في السرقة أكثر من مرة، قائلا: «كنا محتاجين الفلوس واضطرينا نسرق الأغطية ونبيعها خردة».

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الاثنين، القبض على 3 متهمين منهم اثنين لهم معلومات جنائية سابقة، وذلك أثناء استقلالهم لـ «تروسيكل» كان يقوده أحدهم، وكان محمل عليها غطاء بالوعة.

حبس المتهمين

وتمت إحالة الـ 3 متهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.

العقوبة القانونية المنتظرة

ويحدد المحامي رامي ربيع مقلد، العقوبة القانونية التي ينتظرها الـ 3 أشخاص المتهمين بسرقة أغطية البالوعات في بدر، حيث تنطبق عليهم المادة 336 من قانون العقوبات، التي تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».