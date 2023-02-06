ضبط شخص بتهمة سرقة دراجة هوائية من مدخل عقار بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة الدراجة الهوائية خاصته حال تواجدها بمدخل العقار سكنه.

وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «عاطل - مقيم بدائرة القسم».

ضبط الدراجة المستولى عليه

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها في المنطقة سكنه.

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على الدراجة، واتهمه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.