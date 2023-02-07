الطقس السيئ يعيق جهود إنقاذ ضحايا زلزال تركيا

تعيق ظروف الطقس السيئ جهود الإنقاذ الخاصة بزلزال تركيا، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة وثلوج غزيرة في جنوب تركيا وشمال سوريا، حيث أيصبح الجو أكثر جفافاً بشكل عام خلال هذا الأسبوع، وقالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أنه لا يزال من الممكن حدوث بعض زخات الثلج اليوم الثلاثاء، ولكن مع بعض الهواء البارد، فإن ظروف الطقس البارد ستسبب المزيد من القلق، وتعيق عمليات الإنقاذ الخاصة بزلزال تركيا.

انخفاض درجات الحرارة بالقرب من مناطق زلزال تركيا

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية، إنه في غازي عنتاب، حيث وقع زلزال تركيا، ستكون درجة الحرارة حوالي 4-6 درجات مئوية في اليوم، لكنها ستنخفض إلى 7 درجات تحت الصفر يمكن أن تصل إلى -15 درجة مئوية في البلدات والقرى القريبة من الجبال.

رجال الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين من زلزال تركيا

من جانبها أكدت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن رجال الإنقاذ يحاولون العمل وسط الأمطار الغزيرة والثلوج، في سباق مع الزمن، للعثور على ناجين من زلزال تركيا المدمر في جنوب شرق البلاد، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد الضحايا قد يرتفع بشكل كبير حيث يستمر عثور رجال الإنقاذ على المزيد من الضحايا.

ومع اقتراب اليوم، تكثف فرق الإنقاذ بحثها عن ناجين من زلزال تركيا، الذ خلف ورائه آلاف المتوفين والمصابين، وفق البيانات الرسمية التي تصدرها تركيا على مدار الساعة.

وضرب زلزال تركيا الذي بلغت قوته 7.8 درجة الساعة 01:17 بتوقيت جرينتش يوم أمس على عمق 17.9 كيلومتر بالقرب من مدينة غازي عنتاب، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ويقول علماء الزلازل إنها كانت واحدة من أكبر الحوادث المسجلة في تركيا، حيث توفي ما لا يقل عن 2921 شخصًا، وبلغت قوة الهزة اللاحقة 7.5 درجة وكان مركزها في منطقة البستان بمقاطعة كهرمان ماراس.