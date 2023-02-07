إصابة 14 شخصا في تصادم سيارتين على طريق «الإسماعيلية- السويس»

أصيب 14 شخصا، في الساعات الأولي من صباح اليوم، جراء تصادم سيارتين على طريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم «ط ص ع 7752» مع سيارة أخرى، قرب قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد ونقل المصابين إلى المستشفى.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلبة بـ10 سيارات إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي، ومجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وقالت المصادر الطبية، إن مستشفى فايد استقبل 12 حالة، فيما استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي حالتين ضمن المصابين في الحادث.

مصادر طبية: حالة المصابين مستقرة

وقالت مصادر طبية مسؤولة في الإسماعيلية، إن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وأنه تم استقبالهم في اقسام الطوارئ، وخضعو لإجراء الإسعافات الأولية والأشعات والتحاليل اللازمة.

وأضافت المصادر، أن الإصابات تنوعت بين اشتباه في كسور بالجسم وجروح مختلفة واشتباه ارتجاح في المخ مشيرة إلي أن بعض الحالات ستخرج من المستشفي لاستقرار حالتها الصحية.